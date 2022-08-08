Глобальное потепление увеличило частоту и интенсивность подводных тепловых волн – основную причину разрушительного обесцвечивания кораллов. Это приводит к истощению экосистемы и смерти этих удивительных организмов, являющихся домом для сотен других видов живых существ. Последние десятилетия экологи буквально кричат об уничтожении рифа. Однако надежда, судя по всему, все еще есть.

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Риф возвращается

Согласно отчету AIMS, северные и центральные районы демонстрируют обнадеживающие признаки восстановления – настолько, что исследователи даже заявляют о возможном полном восстановлении в будущем.

Каждое лето риф находится под угрозой температурного стресса, обесцвечивания и потенциальной смертности. Отбеливание 2020 и 2022 годов, несмотря на масштабность, не достигло интенсивности событий 2016 и 2017 годов, и, как следствие, мы наблюдали меньшую смертность,

– говорит генеральный директор AIMS Пол Гардисти.

Уровень твердого кораллового покрова – то есть доля рифа, покрытого живыми кораллами – достиг 33 процентов в центральной части рифа и 36 процентов в северной части. На первый взгляд, это может показаться не таким уж большим числом, однако даже это показывает, что риф все еще жив и устойчив, и даже может восстановиться после потрясений, говорит старший исследователь AIMS Майк Эмсли.

Стоит отметить, что климат – не единственная угроза кораллам. Южная часть рифа страдает от нашествия морских звезд, питающихся кораллами, поэтому там ученые не увидели каких-либо положительных изменений в популяции.