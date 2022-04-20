Большое падение Netflix: сервис впервые за 10 лет потерял тысячи пользователей – причина

20 апреля 2022 , 16:05
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Источник:

The Verge

Стоковой сервис Netflix столкнулся со значительным проседанием своих показателей. Резко уменьшилось не только количество подписчиков, но и капитализация компании.

Компания заявила, что инфляция, война в Украине и жесткая конкуренция впервые за более чем 10 лет привели к снижению количества подписок на сервисе. При этом Netflix прогнозирует еще большие потери в дальнейшем.

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Что происходит

  • В первом квартале планировалось получить 2,5 миллиона новых подписчиков.
  • Однако количество отмен превысило количество подписок.
  • В результате недосчиталось 200 000 пользователей, пользовательская база сократилась с 221,84 до 221,64 миллиона.
  • Большую роль в этом сыграл выход с рынка России – там сервисом воспользовались 700 000 человек.
  • В Северной Америке Netflix потерял 640 000 подписчиков, в Европе – 300 000.
  • Единственный рынок, где наблюдался прирост – Азиатско-Тихоокеанский (+1 миллион).
  • В следующем квартале сервис ожидает потерять еще 2 миллиона пользователей.

В последний раз общее количество подписчиков Netflix уменьшалось в 2011 году.

Помимо выхода с рынка оккупанта, причиной падения является первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке – с 13,99 до 15,49 доллара в месяц.

После появления этой информации акции Netflix упали на 26%, а компания, по данным Reuters, потеряла около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Покрывать ущерб собирается двумя способами:

  • Запуск более дешевой версии сервиса с рекламой. Таким образом, потоковый сервис сможет привлекать средства и рекламодателей, и подписчиков, которые, вероятно, вернутся. Аналогичные тарифы успешно функционируют у конкурентов – HBO Max и Disney+.
  • Борьбой с практикой делиться паролями с другими людьми. Таким образом компания хочет запретить передачу доступа к аккаунту третьим лицам. Какие для этого есть способы помимо "субакаунтов", которые уже сегодня функционируют, в Netflix не уточнили.
Автор: Олександр Гайдамашко