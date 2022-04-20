Компания заявила, что инфляция, война в Украине и жесткая конкуренция впервые за более чем 10 лет привели к снижению количества подписок на сервисе. При этом Netflix прогнозирует еще большие потери в дальнейшем.

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Что происходит

В первом квартале планировалось получить 2,5 миллиона новых подписчиков.

Однако количество отмен превысило количество подписок.

В результате недосчиталось 200 000 пользователей, пользовательская база сократилась с 221,84 до 221,64 миллиона.

Большую роль в этом сыграл выход с рынка России – там сервисом воспользовались 700 000 человек.

В Северной Америке Netflix потерял 640 000 подписчиков, в Европе – 300 000.

Единственный рынок, где наблюдался прирост – Азиатско-Тихоокеанский (+1 миллион).

В следующем квартале сервис ожидает потерять еще 2 миллиона пользователей.

В последний раз общее количество подписчиков Netflix уменьшалось в 2011 году.

Помимо выхода с рынка оккупанта, причиной падения является первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке – с 13,99 до 15,49 доллара в месяц.

После появления этой информации акции Netflix упали на 26%, а компания, по данным Reuters, потеряла около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Покрывать ущерб собирается двумя способами: