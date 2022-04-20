Компания заявила, что инфляция, война в Украине и жесткая конкуренция впервые за более чем 10 лет привели к снижению количества подписок на сервисе. При этом Netflix прогнозирует еще большие потери в дальнейшем.
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Что происходит
- В первом квартале планировалось получить 2,5 миллиона новых подписчиков.
- Однако количество отмен превысило количество подписок.
- В результате недосчиталось 200 000 пользователей, пользовательская база сократилась с 221,84 до 221,64 миллиона.
- Большую роль в этом сыграл выход с рынка России – там сервисом воспользовались 700 000 человек.
- В Северной Америке Netflix потерял 640 000 подписчиков, в Европе – 300 000.
- Единственный рынок, где наблюдался прирост – Азиатско-Тихоокеанский (+1 миллион).
- В следующем квартале сервис ожидает потерять еще 2 миллиона пользователей.
В последний раз общее количество подписчиков Netflix уменьшалось в 2011 году.
Помимо выхода с рынка оккупанта, причиной падения является первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке – с 13,99 до 15,49 доллара в месяц.
После появления этой информации акции Netflix упали на 26%, а компания, по данным Reuters, потеряла около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости.
Покрывать ущерб собирается двумя способами:
- Запуск более дешевой версии сервиса с рекламой. Таким образом, потоковый сервис сможет привлекать средства и рекламодателей, и подписчиков, которые, вероятно, вернутся. Аналогичные тарифы успешно функционируют у конкурентов – HBO Max и Disney+.
- Борьбой с практикой делиться паролями с другими людьми. Таким образом компания хочет запретить передачу доступа к аккаунту третьим лицам. Какие для этого есть способы помимо "субакаунтов", которые уже сегодня функционируют, в Netflix не уточнили.