Космический телескоп NASA Hubble 10 лет наблюдал за планетой-гигантом Юпитером. Эти исследования не прошли зря, ведь благодаря космической обсерватории ученые регулярно получали отчетность в отношении ветров на Юпитере и собирали важную статистику. Оказалось, что с 2009 по 2020 годы скорость ветра на внешней стороне Большого красного пятна выросла на 8%.

Интересно В Юпитер врезалось неизвестное космическое тело: видео редкого события

Большое красное пятно на Юпитере: смотреть видео онлайн

Юпитер и Большое красное пятно

Благодаря космическому телескопу Hubble удалось установить, что скорость ветра во внешнем кольце Большого красного пятна (БКП) составляет более 640 километров в час.

Прирост скорости в год составляет около 2,5 километра в час. Без "Хаббла" такие филигранные измерения были бы невозможны. Также ученые использовали специальное программное обеспечение, которое помогло точно отслеживать векторы ветра.

В то же время астрономы говорят, что скорость ветра во внутреннем кольце БКП остается значительно меньше.

Читайте по теме Зонд NASA пролетает возле Ганимеда и Юпитера: видео, от которого захватывает дыхание



Ветер в Большом красном пятне движется против часовой стрелки / Фото NASA

Почему происходит увеличение скорости

Ученые пока не знают этого.

Чтобы тщательно исследовать этот вопрос, нужно иметь соответствующий аппарат на орбите вокруг Юпитера. У газового гиганта находится аппарат NASA Juno, но его задача – исследовать полярные регионы планеты.

Большое красное пятно – это восходящий поток газов из недр Юпитера. Со стороны это будет выглядеть как многоуровневая структура с высокими облаками в центре. Ураган постепенно уменьшается в размерах и становится более круглым, чем овальным.