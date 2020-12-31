Одна из крупнейших электроэнергетических компаний в США Pacific Gas and Electric Company занимается разработкой проекта Tesla Megapack с 2017 года. В его основе лежит создание и установка аккумуляторных систем для хранения энергии. Недавно отснятое с помощью дронов видео показало, какого прогресса удалось достичь Tesla в развертывании проекта.

Что известно о хранилище Tesla Megapack

Согласно договору, компания Илона Маска обязалась устанавливать накопители энергии на подстанции Moss Landing в Калифорнии, сообщает 24 канал. Работы по реализации Tesla Megapack были начаты в октябре 2020 года. В рамках проекта Tesla предоставит аккумуляторные блоки, которые будут выдавать 182,5 МВт энергии в течение 4 часов. В дальнейшем мощность будет увеличена до 1,1 ГВтч на 6 часов работы.

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Судя из выложенного в сеть видео, компании удалось установить более 100 из 256 аккумуляторных блоков Tesla Megapack. Ожидается, что проект PG&E в Moss Landing будет завершен не ранее второй половины 2021 года. Хранилище будет компенсировать нехватку энергии во время пиковых нагрузок на электростанцию, что сэкономит электроэнергетике более 100 миллионов долларов.

PG&E прогнозирует, что предлагаемая система накопления энергии на литий-ионных батареях (BESS) сэкономит более 100 миллионов долларов в течение 20-летнего срока реализации проекта по сравнению с запланированными расходами на закупку недостающей энергии, которые были бы необходимы при отсутствии BESS,

– заявили в компании.

Хранилище Tesla Megapack, видео: