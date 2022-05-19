Мы подробно рассказали о причинах такого решения компании в отдельном материале. Ситуация развивается и появились новые детали. О них – дальше.

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Работники бегут из России – куда

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, уехав в Дубай .

. При этом издание уточняет, что остальная часть сотрудников решила уволиться из компании и остаться в России.

Фактически это означает прекращение коммерческого присутствия компании на территории оккупанта на ближайшее будущее.

Напомним, в корпорации заявили, что несмотря на это не собираются закрывать россиянам доступ к своим бесплатным сервисам и приложениям, включая магазин Play Маркет.

В Дубае у Google большой офис. Эту страну сегодня выбирают многие российские граждане для релокации, поскольку жить в России становится все более невыносимо. Помимо давления местных диктаторских законов люди сталкиваются с давлением санкций, наложенных миром: чувствуется дефицит продовольствия, товаров быта, технологий, предметов роскоши. Кроме того, ощутимо выросли цены. Поэтому многие "обездоленные" россияне, так любящие свою родину, решили любить ее на пляжах ОАЭ.

Google обвиняют в игре на публику

Тем временем власти страны-террористки решили подогреть ситуацию. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин высказался по поводу намерений подать на банкротство.

Компания Google заявила, что банкротство ее российского подразделения – вынужденная мера на фоне многомиллиардных штрафов и прекращения финансовой деятельности в России. Не сомневаюсь, что перед нами очередной акт пьесы, которую корпорация разыгрывает перед простодушной публикой. Руководство компании продолжает подавать снаряды для информационной войны, но в публичном поле выбирает позицию несправедливо обиженной российскими властями,

– считает Горелкин.

Депутат подчеркнул, что компания сама решила прекратить брать деньги с российских пользователей, а о том, что размер штрафа за нарушение российских законов вырастет кратно, Google прекрасно знала.