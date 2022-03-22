После массового выхода иностранных компаний с рынка оккупанта, у местных аналитиков возникла необходимость узнать мнение населения по этому вопросу. В частности, когда стоит ожидать возвращения брендов.

Исследование провел аналитический центр университета "Синергия" среди 5 тысяч жителей всех регионов страны. Оно показало, что россияне еще те оптимисты.

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Результаты

42 процента жителей страны-террориста ожидают, что большинство компаний, прекративших деятельность, вернутся в течение года.

26 процентов опрошенных считают, что этот процесс займет больше времени – от трех до пяти лет.

Около 24 процентов россиян заявили, что иностранные компании вернутся в Россию примерно через пять-десять лет.

8 процентов людей вообще не верят в их возвращение.

Кроме того, 58 процентов респондентов заявили, что заменить покинувшие российский рынок иностранные бренды полностью или почти полностью могут местные бизнесмены. Интересно бы услышать их мнение по поводу того, какими ресурсами и каким оборудованием они это сделают в условиях технологических санкций.

63 процента россиян уверены: сейчас в России сложились благоприятные условия для занятия предпринимательством. Вместе с тем у 37 процентов опрошенных противоположное мнение.