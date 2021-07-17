Большинство пользователей 5G сосредоточены только в одной стране: кто впереди

Почти все пользователи 5G живут в одной стране. Таких абонентов там насчитали 160 миллионов.

13 июля в Пекине официально прошла Китайская конференция 2021 года. Опубликованный на конференции "Отчет о развитии интернета в Китае" рассказал, на каком этапе сейчас находится распространение 5G-сетей.

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Статистика

По состоянию на конец 2020 года количество пользователей сети 5G в Китае превышала 160 миллионов.

В Китае проживают 89 процентов пользователей 5G.

Количество пользователей интернета в стране в целом составляет около 989 миллионов.

Уровень проникновения интернета – 70,4 процента.

Китай имеет самую большую в мире оптоволоконную сеть, независимые сети 4G и 5G. Кроме того, в стране развернули 916 000 базовых станций 5G, что составляет 70 процентов от общемирового количества. Количество подключений 5G в Китае превышает 365 миллионов, что составляет 80 процентов от общего количества в мире.

Китай планирует усилить инвестиции в базовые ключевые технологии. Страна будет сосредоточена на сетях 5G, больших данных, базовом программном обеспечении, промышленном программном обеспечении и искусственном интеллекте.

Также подтверждено, что Китай активно работает над технологией 6G.