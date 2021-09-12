Исследование провели ученые Ави Леб и Амир Сирадж. В научной работе предполагается, что протопланетный диск вокруг звезды теряет больше материала, чем удерживает. Свои предположения астрономы базируют на наблюдении межзвездных объектов: кометы Борисова и астероида Оумуамуа. Следует отметить, что статья Леба и Сираджа еще не прошла экспертной оценки специалистами. Сами авторы научной работы отмечают, что их предположения предварительные, ведь для более точных расчетов не хватает данных.

Читайте по теме Ученые обнаружили, куда делось вещество Солнечной системы

Межзвездные кометы и астероиды: смотрите видео

Исследование астрономов Гарвардского университета

В своей статье Ави Леб и Амир Сирадж предполагают, что "если межзвездные объекты происходят из протопланетных дисков, их можно использовать для калибровки доли массы, которую эти диски выбрасывают".

Поскольку человечество обнаружило лишь два межзвездных объекта, то оценка потери протопланетным диском массы – это довольно сложная задача.

Исследователи взяли имеющиеся данные, оценки и провели моделирование, которое должно дать ответ на их главный вопрос: "учитывая размеры и количество известных межзвездных объектов, сколько массы нужно на одну звезду, чтобы сделать такую популяцию (расчетное количество межзвездных объектов)?".

Интересно Ученые оценили количество межзвездных объектов в Солнечной системе: исследование

Результаты расчетов

Моделирование показало, что, например, облака Оорта возле других звезд не могут стать источниками популяции межзвездных объектов, ведь экзооблакам не хватает массы.

Рассмотрев "кандидатуру" протопланетного диска, оказалось следующее: чтобы породить ожидаемую популяцию объектов с размерами большими, чем у Оумуамуа (20 – 200 метров), нужно "выбросить" в пространство от 2% до 50% материала протопланетного диска.

В основе работы Леба и Сираджа лежит так называемая модель солнечной туманности с минимальной массой (Minimum mass solar nebula – MMSN). Модель MMSN определяет состав вещества в нашей Солнечной системе, необходимый для объяснения образования планет и астероидов, вращающихся вокруг Солнца. MMSN показывает, что, учитывая металличность Солнца, для образования планет потребовалось около 1% массы Солнца.

Таким образом, считают ученые, молодые звездные системы могут терять львиную долю массы в виде астероидов, комет, планет-сирот и других объектов.

Ввод в эксплуатацию телескопа имени Веры Рубин поможет улучшить расчеты, ведь обсерватория будет очень чувствительной. Это позволит обнаружить большее количество межзвездных объектов.