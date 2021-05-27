Больше всего за десятилетие: уже скоро Microsoft представит масштабное обновление Windows

Накануне началась конференция Microsoft для разработчиков Build 2021 и, похоже, что компания не планирует рассказывать о планах относительно Windows 10. Это связано с тем, что уже в ближайшие несколько недель должно пройти отдельное мероприятие, полностью посвященное операционной системе. Однако несколько слов об операционке все же сказали.

Во вступительном слове генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что последние несколько месяцев разработчики тестируют "новое поколение Windows", и назвал очередное обновление "одним из наиболее значимых за последнее десятилетие".

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Скоро мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и создателей. За последние несколько месяцев я сам занимался тестированием, и я невероятно взволнован новым поколением Windows,

– заявил на конференции Сатья Наделла.

Глава Microsoft пообещал создать больше возможностей для каждого разработчика Windows, поэтому им стоит ждать:

больше инновационных возможностей;

и новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений.

"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями в ближайшее время", – добавил Наделла.

В своем выступлении Сатья Наделла сказал "новое поколение Windows, а не Windows 10. Это может указывать на значительные изменения в брендинге операционной системы, чем просто выпуск очередного функционального обновления.

Поскольку глава Microsoft упомянул о скором анонсе, можно предположить, что посвященное Windows мероприятие состоится в ближайшие несколько недель.