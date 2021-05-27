Во вступительном слове генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что последние несколько месяцев разработчики тестируют "новое поколение Windows", и назвал очередное обновление "одним из наиболее значимых за последнее десятилетие".
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Скоро мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и создателей. За последние несколько месяцев я сам занимался тестированием, и я невероятно взволнован новым поколением Windows,
– заявил на конференции Сатья Наделла.
Глава Microsoft пообещал создать больше возможностей для каждого разработчика Windows, поэтому им стоит ждать:
- больше инновационных возможностей;
- и новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений.
"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями в ближайшее время", – добавил Наделла.
Поскольку глава Microsoft упомянул о скором анонсе, можно предположить, что посвященное Windows мероприятие состоится в ближайшие несколько недель.