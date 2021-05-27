Во вступительном слове генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что последние несколько месяцев разработчики тестируют "новое поколение Windows", и назвал очередное обновление "одним из наиболее значимых за последнее десятилетие".

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Скоро мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и создателей. За последние несколько месяцев я сам занимался тестированием, и я невероятно взволнован новым поколением Windows,

– заявил на конференции Сатья Наделла.

Глава Microsoft пообещал создать больше возможностей для каждого разработчика Windows, поэтому им стоит ждать:

больше инновационных возможностей;

и новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений.

"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями в ближайшее время", – добавил Наделла.

Интересный факт. В своем выступлении Сатья Наделла сказал "новое поколение Windows, а не Windows 10. Это может указывать на значительные изменения в брендинге операционной системы, чем просто выпуск очередного функционального обновления.

Поскольку глава Microsoft упомянул о скором анонсе, можно предположить, что посвященное Windows мероприятие состоится в ближайшие несколько недель.