Среди внесенных в санкционный список лиц фигурирует имя главы совета директоров Meta (бывшая Facebook) Марка Цукерберга. Ему, как и другим фигурантам списка, запрещен въезд на территорию России без указания срока.

Не пропустите Украинская компания UA Dynamics создала ударно-разведывательный беспилотник Punisher

Кроме Цукерберга среди американцев, которым теперь запрещен въезд в Россию:

официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби,

вице-президент США Камала Харрис.

Впрочем, одними лишь гражданами США Россия не ограничилась и внесла в санкционный список 61 гражданина Канады "в ответ на антироссийские санкции, что постоянно вводятся официальной Оттавой, включая запрет на въезд в Канаду и другие дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов".

В список вошли военнослужащие, журналисты, эксперты и чиновники, которые, по мнению России, причастны "к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима".