Больше никаких разбитых экранов: создали устойчивое к разрушению стекло для смартфонов

Каким бы крепким не было стекло от Gorilla Glass или подобных ей компаний, оно все равно бьется при достаточно сильном падении. С этой проблемой сталкиваются очень многие пользователи смартфонов. Ученые нашли решение. Далее очередь за производителями смартфонов.

Как сообщает источник, ученые снова черпали вдохновение у природы. В результате – стекло в пять раз устойчивее к разрушению, чем обычное.

Интересно Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины на 2021 – 2025 годы

Что известно

Над проектом работали ученые Университета Макгилла. Они изучили внутренний перламутровый слой раковин моллюсков и попробовали повторить его.

Раковины на 95 процентов состоят из мела, который в чистом виде очень хрупкий.

Но внутреннюю поверхность раковин покрывает перламутр – кристаллический карбонат кальция, который состоит из микроскопических "кирпичиков".

Он достаточно гибкий, но очень прочный и позволяет выдерживать удары без разрушения.

Сама раковина благодаря сочетанию этих составляющих в 3000 раз прочнее, чем каждый отдельный материал, из которого она построена.

Ученые воссоздали эту технологию, соединив стекло и акрил. В результате они сначала получили очень прочный и дешевый в производстве материал, но непрозрачный. Поэтому в дальнейшем их целью было сделать композит оптически прозрачным.

Настроив показатель преломления акрила, мы заставили его плавно слиться со стеклом и получили действительно прозрачный композит,

– рассказали исследователи.

Конечный материал оказался втрое прочнее, чем обычное стекло, и вместе с тем в пять раз более устойчивым к удару. Он упругий, как пластик, но и не разбивается при ударе. Именно то, что нужно для смартфонов.