Впервые в этом году TikTok занял лидирующую позицию 17 февраля. В марте и мае также было по несколько дней, когда этот домен возглавлял рейтинг. Но после 10 августа TikTok стал безоговорочным лидером. Все еще были дни, когда позиции Google были сильнее, однако во втором полугодии их было очень мало. В общем, за исключением взлета популярности TikTok, расстановка сил практически не изменилась.

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В прошлом году расстановка сил была такой:

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Netflix.com

Amazon.com

TikTok.com

YouTube.com

Instagram.com

Twitter.com

Самые популярные сайты Интернета в 2021 году

Сегодня же десятка самых популярных доменов в 2021 году выглядит так:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Интересный факт! YouTube, который обычно занимает шестое или седьмое места в рейтинге, 2 февраля возглавил список самых популярных сетевых ресурсов. Предполагается, что одной из главных причин является публикация видео, снятого инструктором по фитнесу из Мьянмы, на котором запечатлена активная фаза государственного переворота в стране.

Рейтинг доменов социальных сетей также возглавил TikTok. Платформа для публикации коротких видео, которая в прошлом году занимала второе место, стала новым лидером, сместив Facebook. Кроме того, Twitter перегнал Instagram, но в целом расстановка сил не изменилась.

Рейтинг доменов соцсетей в 2021 году выглядит так:

TikTok.com

Facebook.com

YouTube.com

Twitter.com

Instagram.com

Snapchat.com

Reddit.com

Pinterest.com

LinkedIn.com

Quora.com

ТОП стриминговых платформ

В рейтинге потоковых видеосервисов как в 2020, так и в 2021 году лидирует Netflix. Второе и третье места занимают YouTube и Roku соответственно. Однако теперь десятка лидеров включает Paramount Plus.

Популярные сервисы потокового видео в 2021 году:

Netflix.com

YouTube.com

Roku.com

HBOMax.com

Hulu.com

Peacocktv.com

Disneyplus.co

ParamountPlus.com

Sling.com

Iq.com

Космос приобретает популярность

2021 был большим годом для аэрокосмической отрасли. В феврале на Марс прибыли аппараты, представляющие три независимые исследовательские программы таких стран, как ОАЭ, Китай и США. Кроме того, Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX совершили коммерческие полеты в космос. Все это поспособствовало росту популярности сайта NASA, который вошел в 1000 самых посещаемых ресурсов. Всплеск интереса пришелся также на SpaceX и Blue Origin, а вот интернет-портал Virgin Galactic общественность не заинтересовал.

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Самые популярные мессенджеры

Что касается платформ обмена сообщениями, их рейтинг состоит всего из четырех позиций. Дело в том, что ряд продуктов, таких как Facebook Messenger и iMessage, используют домены Facebook и Apple соответственно, поэтому эти продукты трудно рассматривать отдельно.

Самыми популярными доменами сервисов обмена сообщениями в 2021 году стали: