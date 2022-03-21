Болливуд и драмы: российские кинотеатры перейдут на индийские и корейские фильмы
Источник:vc.ru
После масштабных санкций, которые были наложены на Россию, кинокомпании начали одна за другой отказываться от проката своих лент на территории оккупанта. У местных зрителей теперь небольшой выбор.
Paramount, Sony, Universal Pictures, Warner Bros., Netflix, Disney, Amazon Prime Video – вот неполный список ушедших компаний. Рашисты попытаются спасти свои кинотеатры от банкротства.
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Что известно
- На фоне стремительного роста цен на товары кинотеатры пытаются сохранить свою ценовую политику на докризисном уровне, ведь, как пишет источник, поход в кино – это самый популярный вид досуга среди россиян.
- В условиях отсутствия более дорогих релизов западных студий, более дешевой альтернативой, которая и позволит удержать цены, станут российские премьеры прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы, ленты из Латинской Америки и других стран.
- По всей вероятности, к этой пестрой компании присоединятся и китайские.
Однако россияне вряд ли останутся без голливудского кино. Пиратство по-прежнему преуспевает в стране. С началом массового введения санкций чиновники пытаются придумать способ облегчить их удар. Поэтому Россия задумалась об отмене ответственности за пиратское программное обеспечение.