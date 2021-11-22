Более тысячи украинцев купили Covid-сертификат в очередной поддельной "Дии"
Источник:Офис Генерального прокурора
Украинские правоохранители обнаружили очередной факт подделки приложения Дия. Как сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора, это снова несовершеннолетний. Однако конкретный возраст пока не называют.
По данным следствия, парень за деньги предоставлял доступ к сайту, копировавшему дизайн приложения "Дия". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.
Интерсно Уже попадался полиции: что известно о 17-летнем разработчике фейкового приложения Дия из Харькова
Что известно
- Подозреваемый проживает в Николаеве.
- За свои услуги он брал от 250 до 650 гривен.
- Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России. После этого он переводил их на карточный счет в украинском банке.
После оплаты фейкового приложения подозреваемый посылал заказчику архив с программным обеспечением. Последнему оставалось его установить на свой смартфон.На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.
В результате обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне парня начальный код, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства. Пока киберполиция блокирует все каналы распространения подделки и начала процесс привлечения к ответственности лиц, которые приобрели услугу.
Фейковые приложения "Дия":
- В конце октября стало известно о стремительном распространении сетью копии приложения "Дия".
- У него был редактор, позволявший изменить личные данные по желанию пользователя, а также шаблоны нескольких документов: студенческого билета, паспорта, карточки налогоплательщика и водительского удостоверения.
- Продавали его за 120 гривен.
- Тогда в киберполиции быстро выяснили личность мошенника: им оказался 21-летний парень.
- Несмотря на расследование, ему предложили стажировку в Минцифры.
- Следующий случай произошел в начале ноября. На этот раз фейковое приложение смастерил 17-летний житель Харькова.
- Позже оказалось, что он не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей.