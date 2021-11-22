Более тысячи украинцев купили Covid-сертификат в очередной поддельной "Дии"

Украинские правоохранители обнаружили очередной факт подделки приложения Дия. Как сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора, это снова несовершеннолетний. Однако конкретный возраст пока не называют.

По данным следствия, парень за деньги предоставлял доступ к сайту, копировавшему дизайн приложения "Дия". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.

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Что известно

Подозреваемый проживает в Николаеве.

За свои услуги он брал от 250 до 650 гривен.

Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России. После этого он переводил их на карточный счет в украинском банке.

После оплаты фейкового приложения подозреваемый посылал заказчику архив с программным обеспечением. Последнему оставалось его установить на свой смартфон.

На сайте было авторизовано

В результате обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне парня начальный код, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства. Пока киберполиция блокирует все каналы распространения подделки и начала процесс привлечения к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Фейковые приложения "Дия":