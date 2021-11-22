По данным следствия, парень за деньги предоставлял доступ к сайту, копировавшему дизайн приложения "Дия". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.

Интерсно Уже попадался полиции: что известно о 17-летнем разработчике фейкового приложения Дия из Харькова

Что известно

Подозреваемый проживает в Николаеве.

За свои услуги он брал от 250 до 650 гривен.

Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России. После этого он переводил их на карточный счет в украинском банке.

После оплаты фейкового приложения подозреваемый посылал заказчику архив с программным обеспечением. Последнему оставалось его установить на свой смартфон.

На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

В результате обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне парня начальный код, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства. Пока киберполиция блокирует все каналы распространения подделки и начала процесс привлечения к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Фейковые приложения "Дия":