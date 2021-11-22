По данным следствия, парень за деньги предоставлял доступ к сайту, копировавшему дизайн приложения "Дия". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.
Интерсно Уже попадался полиции: что известно о 17-летнем разработчике фейкового приложения Дия из Харькова
Что известно
- Подозреваемый проживает в Николаеве.
- За свои услуги он брал от 250 до 650 гривен.
- Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России. После этого он переводил их на карточный счет в украинском банке.
После оплаты фейкового приложения подозреваемый посылал заказчику архив с программным обеспечением. Последнему оставалось его установить на свой смартфон.
В результате обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне парня начальный код, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства. Пока киберполиция блокирует все каналы распространения подделки и начала процесс привлечения к ответственности лиц, которые приобрели услугу.
Фейковые приложения "Дия":
- В конце октября стало известно о стремительном распространении сетью копии приложения "Дия".
- У него был редактор, позволявший изменить личные данные по желанию пользователя, а также шаблоны нескольких документов: студенческого билета, паспорта, карточки налогоплательщика и водительского удостоверения.
- Продавали его за 120 гривен.
- Тогда в киберполиции быстро выяснили личность мошенника: им оказался 21-летний парень.
- Несмотря на расследование, ему предложили стажировку в Минцифры.
- Следующий случай произошел в начале ноября. На этот раз фейковое приложение смастерил 17-летний житель Харькова.
- Позже оказалось, что он не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей.