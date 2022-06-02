Более тяжелые и мощные: Илон Маск раскрыл подробности о новых спутниках Starlink

Известный космический блоггер Everyday Astronaut в рамках своего ютуб-шоу расспросил Илона Маска о спутниках Starlink нового поколения. Они станут больше и мощнее, а их основное предназначение – обеспечение связи в отдаленных частях планеты.

Бизнесмен рассказал, что SpaceX изготовила первый спутник Starlink 2.0. Аппарат нового поколения имеет 7 метров в длину и весит около 1,25 тонны – для сравнения, масса спутника первого поколения почти в пять раз меньше, около 260 килограммов.

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Существенное увеличение массы спутников превращает их в гораздо более сложный груз с точки зрения космической логистики. Аппараты первого поколения выводятся на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Falcon 9, а из Starlink 2.0 она уже не справится.

Falcon не имеет необходимых возможностей для вывода Starlink 2.0 на орбиту ни по объему, ни по массе. Поэтому, если мы даже уменьшим спутник Starlink, грузоподъемности Falcon даже близко недостаточно для запуска Starlink 2.0,

– заявил Маск.

Появление спутников второго поколения указывает, что SpaceX делает ставку на сверхтяжелую ракету-носитель Starship, до сих пор находящуюся на стадии разработки, а ее ввод в эксплуатацию уже неоднократно переносился.

Задерживается и разрешительная документация: Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тоже не раз переносило публикацию экологической экспертизы проекта Starship – по последним данным, она будет опубликована внутри июня. Это огорчает и Маска:

"Нам нужно, чтобы Starship работал и часто летал, иначе Starlink так и застрянет на Земле".

Впрочем, работа низкоорбитального спутникового провайдера вдохновляет далеко не всех: даже некоторые сотрудники NASA в этом году направили в FAA письмо, в котором выразили обеспокоенность вероятностью столкновения спутников Starlink 2.0 с другими орбитальными аппаратами.

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Кстати, недавно о необходимости разработать стратегию ликвидации спутников Starlink заявили и китайские учёные. Над задачей работают исследователи, связанные с оборонной промышленностью страны. Они изучают способы выведения из строя или даже полного уничтожения спутников, если они когда-нибудь станут угрозой национальной безопасности Китая.