Во время исследований ученые научили бактерии собирать искусственные аналоги живых мышц. Конечный результат получают в форме волокон. Уже из них можно сплести ткань или создать детали протезов, прочность которых превосходит современные аналоги.

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Как это работает

В своей работе ученые, как это часто бывает, черпали вдохновение из природы. Они обратили свое внимание на белок тайтин, который входит в состав мышц. Он обеспечивает эластичность, но при этом и прочность, работает подобно пружине.

Раньше синтезировать тайтин искусственно было очень дорого и невыгодно из-за его размеров. Однако теперь американские ученые смогли обойти эту проблему. Они разработали технологию получения больших и широких волокон из этого белка.

Сначала модифицированные бактерии собирают из отдельных фрагментов однородную структуру большого белка.

Затем с помощью мокрого прядения белок превращают в волокна шириной 10 микрометров.

Будучи сплетенными в нить, а затем и в ткань, такие синтетические мышцы прекрасно рассеивают механическую энергию, превращая ее в тепло.

Полученные волокна демонстрируют прочность более высокую, чем кевлар, оставаясь при этом гибкими. Материал из синтетического тайтина понадобится и в медицине, поскольку он совместим с тканями человека из-за своей биологической природы – его можно использовать при операциях, создавать протезы и имланты.

Пока работа продолжается, но исследователи уже пообещали сделать технологию дешевой и масштабной.

Кстати, недавно создали материал, который меняет жесткость по желанию. Материал, похожий на кольчугу, может быть гибким или твердым по желанию пользователя. Технология найдет применение в самых разных сферах – от космонавтики и армии, до медицины и построения мостов.