Более половины компьютеров в мире не соответствуют требованиям Windows 11: исследование

Microsoft, как известно, совсем скоро выпустит операционную систему Windows 11. Она получила достаточно высокие технические требования, которые оставят большое количество пользователей без обновления. Исследование показало, скольким же людям не повезло.

Источник дает следующие данные: более 55 процентов компьютеров не соответствуют требованиям Windows 11, а наибольшая несовместимость наблюдается среди процессоров. Компания объяснила, почему так произошло.

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Недостижимая Windows 11

Исследованием занималась бельгийская компания Lansweeper.

С помощью одноименного инструмента она собрала статистику о 30 миллионах компьютеров из 60 тысяч организаций по всему миру.

Проверяли как рабочие станции, так и компьютеры удаленных работников.

Оказалось, что 55,6 процента не соответствуют минимальным требованиям ОС.

Windows 11 официально не поддерживается процессорами Intel Core 7-го поколения и AMD Zen 1 и ниже. Этот "недостаток" наблюдался чаще всего.

На втором месте расположилась потребность в наличии модуля TPM – он присутствует на 52,55 процента компьютеров. Соответственно, 47,45 процента его не имеют.

Наилучшая ситуация с оперативной памятью: 91,05 процента машин подходят для Windows 11 по этому показателю.

проверить совместимость вашего компьютера с Windows 11 можно с помощью официальной программы от Microsoft Windows PC Health Check.



Статистика соответствия компьютеров требованиям Windows 11 / Фото Lansweeper

Ранее Microsoft заявляла, что позволит установить новую ОС на компьютеры, которые не соответствуют требованиям, но лишь через ISO-образ, а не путем обновления, и "на свой страх и риск". Кроме того, такие компьютеры могут остаться без обновлений.

По словам компании, высокие технические требования связаны с повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.

Напомним, Windows 11 выходит для пользователей уже завтра, 5 октября. Самым заметным ее обновлением станет интерфейс. Кроме того, для уменьшения размера ОС компания удалила из нее все лишние программы, с которыми работал очень малый процент пользователей.

Эти программы останутся в магазине приложений, откуда их можно будет по желанию загрузить на компьютер. Все, что известно о новой операционной системе Windows 11 читайте здесь.