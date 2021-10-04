Источник дает следующие данные: более 55 процентов компьютеров не соответствуют требованиям Windows 11, а наибольшая несовместимость наблюдается среди процессоров. Компания объяснила, почему так произошло.

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Недостижимая Windows 11

Исследованием занималась бельгийская компания Lansweeper.

С помощью одноименного инструмента она собрала статистику о 30 миллионах компьютеров из 60 тысяч организаций по всему миру.

Проверяли как рабочие станции, так и компьютеры удаленных работников.

Оказалось, что 55,6 процента не соответствуют минимальным требованиям ОС.

Windows 11 официально не поддерживается процессорами Intel Core 7-го поколения и AMD Zen 1 и ниже. Этот "недостаток" наблюдался чаще всего.

На втором месте расположилась потребность в наличии модуля TPM – он присутствует на 52,55 процента компьютеров. Соответственно, 47,45 процента его не имеют.

Наилучшая ситуация с оперативной памятью: 91,05 процента машин подходят для Windows 11 по этому показателю.

Обратите внимание: проверить совместимость вашего компьютера с Windows 11 можно с помощью официальной программы от Microsoft Windows PC Health Check.



Статистика соответствия компьютеров требованиям Windows 11 / Фото Lansweeper

Ранее Microsoft заявляла, что позволит установить новую ОС на компьютеры, которые не соответствуют требованиям, но лишь через ISO-образ, а не путем обновления, и "на свой страх и риск". Кроме того, такие компьютеры могут остаться без обновлений.

По словам компании, высокие технические требования связаны с повышенной отказоустойчивостью системы и совместимостью с драйверами.