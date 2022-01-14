Более эффективные и безопасные: из каучука создали новые батареи для электромобилей

Проблемы безопасности литий-ионных батарей заставили искать альтернативу. Ученые еще раз обратили внимание на твердотельные батареи, которые могут изготавливаться из неорганического керамического материала или органических полимеров.

Эта разработка вполне может стать альтернативой обычным литий-ионным батареям, которые легко вспыхивают или даже взрываются в результате наименьших повреждений. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

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Что известно

Ученые из Технологического института Джорджии создали органический полимер на основе каучука, превосходящий другие материалы для твердотельных аккумуляторов в дешевизне, безопасности и эффективности.

Внутри нового аккумулятора жесткий электролит.

Он значительно стабильнее материалов, используемых в литий-ионных батареях.

Однако пока такие технологии дорогие в изготовлении и менее энергоемкие.

Инженеры преодолели проблему медленного переноса литий-ионов.

Уникальная структура новых батарей обеспечивает высокую ионную проводимость, отличные механические свойства и электрохимическую стабильность.

Высшая ионная проводимость означает, что можно увеличить пробег электромобиля и сократить время его зарядки.

К настоящему моменту усилия инженеров привели к улучшению производительности в два раза.

Каучуковый электролит может быть изготовлен с использованием простой полимеризации в условиях низкой температуры.

Производители аккумуляторов считают, что коммерциализация технологии полностью твердотельных аккумуляторов изменит правила игры на рынке электромобилей. К примеру, в американском штате Джорджия уже строят завод по производству батарей для электромобилей. Его планируют запустить в 2023 году.

Пока же владельцы авто на электрической тяге сталкиваются с большим количеством проблем при замене поврежденных и изношенных батарей. К примеру, один из владельцев электромобиля Tesla заметил неисправность в своем авто и после обращения в сервисный центр оказалось, что необходима замена аккумулятора. Однако когда он услышал цену, то был настолько в шоке, что в знак протеста решил, что лучше подорвет машину, чем будет платить такие средства компании. Собственно, это он и сделал с помощью местных ютуберов.