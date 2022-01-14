Эта разработка вполне может стать альтернативой обычным литий-ионным батареям, которые легко вспыхивают или даже взрываются в результате наименьших повреждений. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

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Что известно

Ученые из Технологического института Джорджии создали органический полимер на основе каучука, превосходящий другие материалы для твердотельных аккумуляторов в дешевизне, безопасности и эффективности.

Внутри нового аккумулятора жесткий электролит.

Он значительно стабильнее материалов, используемых в литий-ионных батареях.

Однако пока такие технологии дорогие в изготовлении и менее энергоемкие.

Инженеры преодолели проблему медленного переноса литий-ионов.

Уникальная структура новых батарей обеспечивает высокую ионную проводимость, отличные механические свойства и электрохимическую стабильность.

Высшая ионная проводимость означает, что можно увеличить пробег электромобиля и сократить время его зарядки.

К настоящему моменту усилия инженеров привели к улучшению производительности в два раза.

Каучуковый электролит может быть изготовлен с использованием простой полимеризации в условиях низкой температуры.

Производители аккумуляторов считают, что коммерциализация технологии полностью твердотельных аккумуляторов изменит правила игры на рынке электромобилей. К примеру, в американском штате Джорджия уже строят завод по производству батарей для электромобилей. Его планируют запустить в 2023 году.

Пока же владельцы авто на электрической тяге сталкиваются с большим количеством проблем при замене поврежденных и изношенных батарей. К примеру, один из владельцев электромобиля Tesla заметил неисправность в своем авто и после обращения в сервисный центр оказалось, что необходима замена аккумулятора. Однако когда он услышал цену, то был настолько в шоке, что в знак протеста решил, что лучше подорвет машину, чем будет платить такие средства компании. Собственно, это он и сделал с помощью местных ютуберов.