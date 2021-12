Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX – это один из самых надежных носителей, который практически гарантированно выведет полезный груз на орбиту. Более того, первая ступень ракеты – многоразовый и может совершать полеты снова и снова. И во время запуска 18 декабря 2021 года носитель, установил новый рекорд многократности, отправив в космос свой 11-й полезный груз.

Старт Falcon 9 с партией спутников Starlink / Фото SpaceX Flickr

Подробнее о новом рекорде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг, Калифорния. Конкретно этот бустер, B1051, ранее поднимался в небо уже 10 раз:

2 марта 2019 года – миссия Domo-1.

12 июня 2019 года – запуск спутников RCM.

13 декабря 2020 года – запуск спутника CXM 7.

Во все остальные разы бустер осуществлял вывод спутников Starlink.

18 декабря 2021 года состоялся 11-й полет B1051, который помог "забросить" на орбиту 52 спутника Starlink. После этого ступень успешно села на плавучую баржу-космодром Of Course I Still Love You. Никакая другая ракета-носитель не осуществляла 11 стартов и посадок. Правда, B1051 имеет конкурентов:

Бустеры B1058 и B1060 совершили уже по 9 полетов.

А ступень B1049 имеет "за плечами" 10 полетов и посадок.

Пока неизвестно, сколько стартов и посадок может выдержать один бустер Falcon 9 без серьезного технического осмотра. Однозначно, что такая многократность идет на пользу ценам на запуски.