Количество астероидов, потенциально угрожающих Земле, превысило 30 тысяч – все летят сюда

NASA отчиталось об обнаружении 400 новых астероидов, которые приближаются к Земле и могут угрожать ей столкновением. Теперь их общее количество достигло 30 тысяч.

Все астероиды отслеживаются Координационным центром Европейского Космического Агентства по околоземным объектам (NEOCC) и Центром NASA по изучению сближающихся с Землей объектов (CNEOS). Сеть станций, обнаруживающих опасные космические тела, была развернута в 2004 году после обнаружения астероида Апофис, который с высокой вероятностью мог столкнуться с Землей.

Космический телескоп James Webb нашел органические молекулы в далеких галактиках.

Угроза

Из 400 новых обнаруженных объектов 50 имеют ширину более 140 метров. Подобный астероид теоретически может уничтожить город.

Один астероид имеет ширину более 1 километра и представляет значительно большую угрозу.

Астероиды находятся на расстоянии около 45 миллионов километров от орбитального пути Земли.

Все эти космические объекты теоретически могут врезаться в Землю.

Опубликованная на сайте CNEOS диаграмма показывает, что по состоянию на 7 октября общее количество выявленных угроз составляет 30 055. Из них 10 236 – это тела размером более 140 метров и 858 – более километра.

Стоит отметить, что теперь у Земли значительно меньше причин бояться падения космических тел. Ранее NASA провело первый в истории эксперимент по изменению траектории астероида, направив в один из них аппарат DART. Он на большой скорости врезался в камень под заглавием Диморфус и сумел удачно поменять путь его полета. Наблюдение и анализ данных по-прежнему продолжаются, однако ученые уже признали полный успех этой миссии.