"Бойтесь и ждите худшего": неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования

Неизвестные злоумышленники ночью 14 января сумели сломать официальный сайт украинского Министерства образования и науки. Вместо привычного контента там можно увидеть только сообщение с угрозами.

Хакеры почему-то решили испугать украинцев "публикацией личных данных в сети" и "уничтожением данных на компьютере". Однако на самом деле свидетельств о причинении вреда пользователям нет.

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На сайте Минобразования опубликовали угрозы

Сайт Министерства образования и науки Украины взломали. В ночь на пятницу, 14 января, по адресу mon.gov.ua открывается изображение с текстом на украинском, русском и польском языках.

Неизвестные злоумышленники в этом тексте угрожают украинцам. Мол:

"Все ваши личные данные были загружены в общую сеть".

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".

Бойтесь и ждите худшего,

– говорится в сообщении.

Но в целом текст скорее напоминает шутку или свидетельствует о непонятной провокации, чем о какой-то реальной угрозе. Также злоумышленники не предъявили никаких требований.

ночью 14 января не работал также и портал государственных услуг "Дия". По состоянию на 6 часов утра этот сайт не открывался.



Скриншот сайта Минобразования по состоянию на 5:30 / Фото 24 канала

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