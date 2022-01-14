"Бойтесь и ждите худшего": неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования
Источник:24 канал
Неизвестные злоумышленники ночью 14 января сумели сломать официальный сайт украинского Министерства образования и науки. Вместо привычного контента там можно увидеть только сообщение с угрозами.
Хакеры почему-то решили испугать украинцев "публикацией личных данных в сети" и "уничтожением данных на компьютере". Однако на самом деле свидетельств о причинении вреда пользователям нет.
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На сайте Минобразования опубликовали угрозы
Сайт Министерства образования и науки Украины взломали. В ночь на пятницу, 14 января, по адресу mon.gov.ua открывается изображение с текстом на украинском, русском и польском языках.
Неизвестные злоумышленники в этом тексте угрожают украинцам. Мол:
- "Все ваши личные данные были загружены в общую сеть".
- "Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".
Бойтесь и ждите худшего,
– говорится в сообщении.
Но в целом текст скорее напоминает шутку или свидетельствует о непонятной провокации, чем о какой-то реальной угрозе. Также злоумышленники не предъявили никаких требований.К слову: ночью 14 января не работал также и портал государственных услуг "Дия". По состоянию на 6 часов утра этот сайт не открывался.
Скриншот сайта Минобразования по состоянию на 5:30 / Фото 24 канала
Также в январе:
- Сайт "Цитруса" перестал работать через несколько дней после решения суда, но в компании обвинили хакеров.
- А в США хакеры случайно сломали полицию, а затем сами отдали ключ дешифровки.
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