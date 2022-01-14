Хакеры почему-то решили испугать украинцев "публикацией личных данных в сети" и "уничтожением данных на компьютере". Однако на самом деле свидетельств о причинении вреда пользователям нет.

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На сайте Минобразования опубликовали угрозы

Сайт Министерства образования и науки Украины взломали. В ночь на пятницу, 14 января, по адресу mon.gov.ua открывается изображение с текстом на украинском, русском и польском языках.

Неизвестные злоумышленники в этом тексте угрожают украинцам. Мол:

  • "Все ваши личные данные были загружены в общую сеть".
  • "Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".

Бойтесь и ждите худшего,
– говорится в сообщении.

Но в целом текст скорее напоминает шутку или свидетельствует о непонятной провокации, чем о какой-то реальной угрозе. Также злоумышленники не предъявили никаких требований.

Хакеры
Скриншот сайта Минобразования по состоянию на 5:30 / Фото 24 канала

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