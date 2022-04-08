Бойкот российского хлама: новый Telegram-бот подскажет, стоит ли покупать те или иные товары

8 апреля 2022 , 22:03
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Источник:

SPEKA Media

Для мессенджера Telegram разработали бота, который поможет бойкотировать не только российские товары, но и продукцию тех компаний, которые отказались уходить с рынка оккупанта.

Бот очень прост в использовании. Все что нужно – предоставить ему название бренда, касательно которого у вас есть сомнения.

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Boycott Russia

  • Чтобы воспользоваться ботом, перейдите по ссылке или самостоятельно найдите @BoycottRussiaBot.
  • Запустите бот.
  • Напишите название товара, который хотите купить, или компании.
  • В ответ поступит сообщение с информацией, ушел ли этот производитель из России.

Пример работы бота BoycottRussiaBot / Скриншот 24 канала

Как сообщают разработчики, бот создан исключительно на волонтерских началах и с большим желанием бойкотировать оккупанта и всех его сторонников.

Вся информация берется из открытых источников.

 

Автор: Олександр Гайдамашко