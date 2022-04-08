Бот очень прост в использовании. Все что нужно – предоставить ему название бренда, касательно которого у вас есть сомнения.

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Boycott Russia

Чтобы воспользоваться ботом, перейдите по ссылке или самостоятельно найдите @BoycottRussiaBot .

. Запустите бот.

Напишите название товара, который хотите купить, или компании.

В ответ поступит сообщение с информацией, ушел ли этот производитель из России.

Пример работы бота BoycottRussiaBot / Скриншот 24 канала

Как сообщают разработчики, бот создан исключительно на волонтерских началах и с большим желанием бойкотировать оккупанта и всех его сторонников.

Вся информация берется из открытых источников.