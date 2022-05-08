Второй орбитальный тестовый полет (OFT-2) Starliner назначен вечером 19 мая (1:54 20 мая по киевскому времени). NASA и Boeing сделали вывод, что все ранее обнаруженные недостатки космического корабля устранены или скорректированы соответствующими изменениями в процедурах.

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Starliner готовится к запуску

Сейчас идет подготовка CST-100 к запуску – его интеграция с ракетой-носителем Atlas V в здании вертикальной сборки ULA возле стартовой площадки SLC-41 База Космических сил США на мысе Канаверал.

Проблемы космического корабля Boeing

Напомним, OFT-2 (второй тестовый полет) почти состоялся в августе прошлого года, но его отменили за несколько часов до запуска. Первоначально задержка была вызвана внештатным срабатыванием двигателей российского модуля "Наука". Из-за этого вся Международная космическая станция выполнила полтора оборота вокруг своей оси. Поэтому перед возвращением в нормальный режим эксплуатации орбитальную лабораторию решили как следует проверить. И корабли к ней несколько дней не запускались.

А на Земле в это время очередная предстартовая проверка Starliner обнаружила критическую неполадку – коррозию клапанов топливной системы. Из 24 однотипных узлов 13 отказались работать и миссию отменили для детального рассмотрения.

Причиной стало образование азотной кислоты из атмосферной влаги и небольших утечек тетраоксида азота (NTO, окислитель для двигателей корабля). Сами по себе небольшие количества подтекающих NTO из-за тефлоновых прокладок – не новость. Эта особенность используемых материалов была известна давно и не являлась большой проблемой, с такими утечками все специалисты умели работать. Вопроса возникло два: откуда в топливной системе влага и как места коррозии не были обнаружены во время предварительных осмотров или испытаний.

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Решение проблемы

Boeing в сотрудничестве с NASA провела серию исследований и тестов по изучению феномена коррозии вентилей. По их итогам разработан ряд процедур, позволяющих избежать отказа узлов. В частности, заправка тетраоксидом азота будет теперь проходить гораздо позже во время предстартовой подготовки корабля. А сами вентили перед этим подвергнуты сухой очистке. Кроме того, с момента заправки окислителем и до запуска работоспособность каждого из них планируется проверять каждые 2-5 дней.

Вентили новой конструкции установят на следующие версии CST-100, если удастся успеть уже на тот корабль, который улетит в первой пилотируемой миссии. Ее термины пока осторожно обозначены как "конец года". Но, конечно, все зависит исключительно от итогов второго тестового полета.