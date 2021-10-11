Когда состоится второй тестовый полет Boeing Starliner

Специалисты NASA сейчас проводят оценку возможных окон запуска миссии. Приоритетной считается первая половина 2022 года, однако фактический запуск будет зависеть от множества факторов, включая готовность оборудования на корабле, а также доступность МКС.

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Менеджер программы NASA по коммерческим экипажей Стив Стич отметил, что в оборудование Boeing Starliner возникла "сложная проблема", которая коснулась труднодоступных частей космического корабля, в результате нужны были "методический подход и звуковая инженерия для эффективного обследования".

Для чего предназначен Boeing Starliner

Boeing Starliner является одним из двух кораблей, предназначенных для перевозки людей на МКС и обратно в рамках коммерческой программы NASA. Другой корабль – Crew Dragon от SpaceX.

Согласно требованиям агентства, перед запуском в эксплуатацию необходимо провести один испытательный полет без экипажа, а затем еще один – с экипажем. Пока Starliner совершил лишь один вылет без экипажа, который закончился фактическим провалом испытаний. Дело в том, что во время полета были обнаружены проблемы с ПО, прежде чем корабль смог достичь МКС.

Летом Boeing надеялась отправить корабль без людей во второй испытательный полет, но за несколько часов до старта компания выявила проблемы с клапанами двигателей космического корабля, и NASA отменило запуск.

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NASA отменило миссию Boeing Starliner с двумя астронавтами

Недавно NASA фактически отменило миссию Starliner с двумя астронавтами Николем Манном и Джошем Кассада, "пересадив" их на Crew Dragon компании SpaceX, которые отправятся к МКС в рамках миссии Crew-5.