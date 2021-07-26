Космический корабль Boeing Starliner полетит к МКС – NASA выдало разрешение

С момента первого тестового полета Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции, который закончился неудачей, прошло уже более 18 месяцев. Вторая попытка сделать это произойдет уже в конце июля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) одобрило дату и выдало разрешение на полет.

Когда состоится полет Boeing Starliner

Если все пойдет по плану, то Starliner будет запущен с площадки космодрома на мысе Канаверал 30 июля в 14:53 по местному времени (21:53 по Киеву) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Если же по каким-то причинам старт будет отложен, то повторная попытка запуска состоится не ранее 3 августа.

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Для чего Starliner запускают к МКС

Цель миссии, получившей название Orbital Flight Test-2, заключается в проверке возможностей Starliner. С момента предыдущего пуска корабль был доработан и прошел серию наземных тестов, после чего было принято решение о его повторном испытании в реальных условиях.

Стоит отметить, что полет Boeing CST-100 Starliner будет проходить в полностью автоматическом режиме и без экипажа на борту корабля.

Специалисты NASA намерены оценить способность корабля Boeing справляться со всеми аспектами полета:

старт;

выход на указанную орбиту;

приближение к МКС;

стыковка со станцией;

возвращение на Землю.

Если этот полет будет признан успешным, то в дальнейшем Boeing сможет перейти к испытаниям Starliner с экипажем на борту. Согласно имеющимся данным, первый пилотируемый полет Starliner может состояться уже в этом году.

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Провальный полет Starliner – причина

Одна из главных причин неудачи во время первого полета корабля Boeing заключалась в неверном подходе Boeing к тестированию бортовых систем, что привело к критической ошибке в калибровке часов бортового компьютера. Из-за этого двигатели Starliner не сработали в нужный момент, и корабль не осуществил стыковку с МКС.

Кроме того, Boeing не провела тестирование программного обеспечения Starliner при работе с его сервисным модулем. Компания использовала эмулятор, который не выявил критического программного дефекта, способного привести к "потере корабля".