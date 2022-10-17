Самолет Boeing 747 Dreamlifter потерял 100-килограммовое колесо прямо во время взлета

Авиакомпания Atlas Air выполняла рейс самолетом Boeing 747-400 Big Cargo Freighter, также известным как Dreamlifter, когда одно из его массивных колес внезапно отпало. Этот момент попал на видео.

Инцидент произошел в аэропорту Таранто в Италии. 100-килограммовое колесо самолета оторвалось от шасси всего спустя несколько секунд после подъема в воздух.

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Что произошло

На видео, размещенном в соцсетях, видно небольшое облако черного дыма, появляющееся в зоне шасси вскоре после взлета Dreamlifter. После этого от самолета отрывается колесо, падает на взлетно-посадочную полосу, несколько раз отбивается от земли и исчезает из виду.

Момент падения колеса: видео

Компания начала расследование этого инцидента. О каких-либо негативных последствиях для самолета не сообщалось. Simple Flying обратилась за комментарием к Boeing. Американская компания заявила, что самолет благополучно приземлился в Чарльстоне.

Грузовой рейс Dreamlifter авиакомпании Atlas Air благополучно приземлился сегодня в международном аэропорту Чарльстона после того, как утром во время взлета из аэропорта Таранто-Гроттагли в Италии от шасси оторвалось колесо. Мы будем поддерживать расследование нашего оператора,

– комментируют в Boeing.

По сообщению итальянской газеты Corriere Della Sera, позже колесо было найдено в винограднике в конце взлетно-посадочной полосы.

Что известно о Dreamlifter