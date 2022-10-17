Инцидент произошел в аэропорту Таранто в Италии. 100-килограммовое колесо самолета оторвалось от шасси всего спустя несколько секунд после подъема в воздух.
Японцы предлагают дать беспилотным машинам большие подвижные глаза, чтобы уменьшить количество аварий
Что произошло
На видео, размещенном в соцсетях, видно небольшое облако черного дыма, появляющееся в зоне шасси вскоре после взлета Dreamlifter. После этого от самолета отрывается колесо, падает на взлетно-посадочную полосу, несколько раз отбивается от земли и исчезает из виду.
Момент падения колеса: видео
Компания начала расследование этого инцидента. О каких-либо негативных последствиях для самолета не сообщалось. Simple Flying обратилась за комментарием к Boeing. Американская компания заявила, что самолет благополучно приземлился в Чарльстоне.
Грузовой рейс Dreamlifter авиакомпании Atlas Air благополучно приземлился сегодня в международном аэропорту Чарльстона после того, как утром во время взлета из аэропорта Таранто-Гроттагли в Италии от шасси оторвалось колесо. Мы будем поддерживать расследование нашего оператора,
– комментируют в Boeing.
По сообщению итальянской газеты Corriere Della Sera, позже колесо было найдено в винограднике в конце взлетно-посадочной полосы.
Что известно о Dreamlifter
- Dreamlifter летает уже более 30 лет. Его первый полет состоялся в августе 1992 года. Тогда он использовался Малайзийскими авиалиниями.
- Позже, в 2007 году, самолет был переоборудован в крупногабаритный грузовой и перешел в Evergreen International Airlines.
- Dreamlifter имеет объем 65 000 кубических футов и может вместить втрое больше груза, чем грузовой самолет 747-400F.