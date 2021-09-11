BMW представила концепты электрических велосипеда и мотоцикла со сменной максимальной скоростью

Компания BMW представила два новых концепта электрических транспортных средств велосипед Vision AMBY и мотоцикл Motorrad Vision AMBY. Новинки кроме применения электротяги объединяет адаптивный выбор трех скоростных режимов, предназначенных для различных типов дорог.

Особенности электрических велосипеда и мотоцикла BMW

Оба концепта оснащены системой GPS, на которую они полагаются при выборе скоростного режима. Например, скорость движения по велодорожкам ограничена показателем 25 км/ч. На обычной общественной дороге максимальная допустимая скорость повышается до 45 км/ч. А при движении по многополосным дорогам оба транспортных средства могут развивать скорость до 60 км/ч.

Интересно Первые подробности об электромобилях Xiaomi: инсайдер раскрыл планы компании

Компания BMW отмечает, что для использования высокоскоростных режимов от пользователя потребуется:

наличие номеров;

оформленная страховка;

шлем безопасности.

Характеристики Vision AMBY и Motorrad Vision AMBY

Вес электровелосипеда Vision AMBY составляет 30 килограммов. Он оборудован батареей на 2000 Вт*ч, запаса хода которого хватит до 300 километров при использовании первого режима. При постоянной эксплуатации велосипеда на скорости 60 км/ч одного заряда аккумулятора хватит примерно на 75 километров пути.

Электрический велосипед Vision AMBY / Фото BMW

У мотоцикла BMW Motorrad Vision AMBY раскрывается только максимальный пробег – примерно 110 км. Вес транспортного средства составляет 65 кг. Концепт использует колеса разного диаметра – 26-дюймовое спереди и 24-дюймовое сзади.

Мотоцикл Motorrad Vision AMBY / Фото BMW

В качестве ключа для запуска электромоторов велосипеда и мотоцикла используется смартфон со специальным приложением. Гаджет также выполняет роль своеобразной приборной панели, куда выводится следующая информация:

скорость движения;

общий пробег;

навигация.

В компании отмечают, что обе новинки находятся на стадии концепта. Автопроизводитель не планирует их выпускать, а лишь демонстрирует, куда может зайти идея использования двухколесных электрических решений в роли полноценного транспорта. Адаптивная максимальная скорость представляет собой новую мысль в развитии этой темы.