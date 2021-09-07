BMW показала концепт автомобиля, пригодного к полной переработке

Одним из важных шагов к улучшению экологической ситуации на планете является постепенный переход на электрические автомобили. Однако не только выбросы в воздух оказывают значительное влияние на планету. Проблема ее засорения тоже является одной из насущных. Компания BMW делает шаг к ее решению.

Концепт показали во время автосалона в Мюнхене. Как заявляет производитель, в конструкции такого электромобиля не будут использованы краска, кожа, хром или любые другие материалы, которые нельзя использовать повторно.

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Что известно об автомобиле

Электромобиль получил название BMW i Vision Circular Concept. Это городской автомобиль, созданный из материалов многоразового использования и на 100 процентов пригодный к переработке.



BMW i Vision Circular / Фото BMW

Конструкция предусматривает использование полностью твердотельного аккумулятора, пригодного для вторичной переработки.

Он почти полностью изготавливается с использованием материалов, полученных из цикла переработки.

Кроме того, BMW i Vision Circular "лишен клеевых соединений или композитных материалов и использует интеллектуальные типы соединений, такие как шнуры, кнопки и быстросъемные застежки".

Другими словами, это означает, что в автомобиле есть части, которые легко снимаются и заменяются. Они могут быть демонтированы с помощью всего лишь одного инструмента.

Как уже отмечалось, сегодня это лишь концепт. Неизвестно, когда компания сможет воплотить его в жизнь и насколько он будет соответствовать стандартам безопасности. Она и вообще может отказаться от изготовления такого транспортного средства, если сочтет его слишком сложным в производстве.