BMW представила дизайн грузового трицикла и нового электросамоката
Источник:New Atlas
Дизайнеры BMW Group Research представили два концепта – грузовой трехколесник Dynamic Cargo и электрический самокат Clever Commute. Сама BWM выпускать их не собирается, но готова продать лицензию заинтересованным производителям.
По словам дизайнеров BMW, их задачей было разработать концепт, объединяющий подвижность и ощущения от вождения обычного велосипеда с дополнительными инновационными опциями безопасного транспорта.
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Концепт Dynamic Cargo – это первый динамичный велосипед-пикап, сочетающий удовольствие от вождения с гибкостью в использовании и повышенной стабильностью в течение всего года,
– подчеркнул Йохен Карг, глава дизайнерского подразделения компании.
Конструктивные особенности трицикла BMW
Передняя часть рамы трицикла соединяется с задней секцией поворотной осью, которая позволяет велосипеду сгибаться на поворотах. Такая конструкция, по мнению разработчиков, обеспечит куда большую надежность при любых погодных условиях, по сравнению с двухколесным вариантом.
Трицикл Dynamic Cargo / Фото BMW
Поскольку задняя часть Dynamic Cargo не наклоняется при повороте, можно установить различные варианты грузовых модулей:
- детское кресло;
- низкую платформу;
- кресло с откидной спинкой для отдыха в парке;
- или крепление для доски для серфинга.
Варианты модулей для Dynamic Cargo / Фото BMW
Все это движется на надежных задних колесах, с усиленным электрическим приводом, который автоматически запускает систему помощи при нажатии на педаль. О батарее ничего не известно, кроме того, что она сменная.
Чем интересен самокат Clever Commute
Самокат Clever Commute подойдет, по замыслу дизайнеров, и для личного пользования, и в роли арендованного транспорта. В сложенном виде он размещается вдоль в багажнике автомобиля BMW третьей серии или влезает поперек багажника Mini. Также предусмотрен компактный режим для удобной транспортировки эскалатором.
Электросамокат Clever Commute / Фото BMW
Как и в случае Dynamic Cargo, BMW обещает для самоката более 20 километров на одном заряде и съемный аккумулятор.
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Clever Commute удобно перевозить в авто или на эскалаторе / Фото BMW