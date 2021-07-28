BMW представила дизайн грузового трицикла и нового электросамоката

Дизайнеры BMW Group Research представили два концепта – грузовой трехколесник Dynamic Cargo и электрический самокат Clever Commute. Сама BWM выпускать их не собирается, но готова продать лицензию заинтересованным производителям.

По словам дизайнеров BMW, их задачей было разработать концепт, объединяющий подвижность и ощущения от вождения обычного велосипеда с дополнительными инновационными опциями безопасного транспорта.

Интересно Xiaomi представила электрический самокат Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью

Концепт Dynamic Cargo – это первый динамичный велосипед-пикап, сочетающий удовольствие от вождения с гибкостью в использовании и повышенной стабильностью в течение всего года,

– подчеркнул Йохен Карг, глава дизайнерского подразделения компании.

Конструктивные особенности трицикла BMW

Передняя часть рамы трицикла соединяется с задней секцией поворотной осью, которая позволяет велосипеду сгибаться на поворотах. Такая конструкция, по мнению разработчиков, обеспечит куда большую надежность при любых погодных условиях, по сравнению с двухколесным вариантом.



Трицикл Dynamic Cargo / Фото BMW

Поскольку задняя часть Dynamic Cargo не наклоняется при повороте, можно установить различные варианты грузовых модулей:

детское кресло;

низкую платформу;

кресло с откидной спинкой для отдыха в парке;

или крепление для доски для серфинга.

Варианты модулей для Dynamic Cargo / Фото BMW

Все это движется на надежных задних колесах, с усиленным электрическим приводом, который автоматически запускает систему помощи при нажатии на педаль. О батарее ничего не известно, кроме того, что она сменная.

Чем интересен самокат Clever Commute

Самокат Clever Commute подойдет, по замыслу дизайнеров, и для личного пользования, и в роли арендованного транспорта. В сложенном виде он размещается вдоль в багажнике автомобиля BMW третьей серии или влезает поперек багажника Mini. Также предусмотрен компактный режим для удобной транспортировки эскалатором.



Электросамокат Clever Commute / Фото BMW

Как и в случае Dynamic Cargo, BMW обещает для самоката более 20 километров на одном заряде и съемный аккумулятор.

Не пропустите В США испытают дорогу из магнитного цемента: она сможет заряжать электромобили на ходу

Clever Commute удобно перевозить в авто или на эскалаторе / Фото BMW