BluShift Aerospace провела успешный запуск первой коммерческой ракеты на биотопливе: видео
Ракета bluShift Aerospace Stardust 1.0 отправилась в свой первый испытательный полет на малой высоте 31 января с площадки в Лаймстоун (штат Мэн). Небольшая Stardust 1.0 заявлена как первая в мире коммерческая ракета-носитель, которая работает на биотопливе.
Источник: Space
Как прошли испытания
Ракета не достигла космоса (она даже не преодолела высоту в одну милю), но пуск стал важным шагом для компании, которая стремится отправлять миссии с микроспутниками.
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Все прошло идеально. Ракета приземлилась именно там, где мы надеялись и где планировали. Лучше и быть не могло,
– сказал директор bluShift Саша Дери после запуска.
BluShift понадобилось несколько попыток для запуска Stardust 1.0. Старту 14 января помешала непогода. Затем в воскресенье из-за проблем с давлением в клапане окислителя ракета не взлетела, даже после зажигания твердого топлива. Вторая попытка примерно через 90 минут провалилась, поскольку воспламенитель ракеты не сработал, как планировалось. Помехой также стали отрицательные температуры и проблемы с сетью.
Но в третий раз, уже в середине дня, Stardust 1.0 взлетела со своей площадки на высоту около 1 220 метров, затем развернула парашют, чтобы приземлиться.
Запуск ракеты Stardust 1.0 видео:
О ракете Stardust 1.0
Stardust 1.0 – это очень маленькая ракета, работающая на твердом топливе биологического происхождения. Она будет служить испытательным снарядом при разработке будущих ракет bluShift, способных выводить на орбиту крошечные наноспутники. Высота ракеты составляет всего 6 метров, а вес полезной нагрузки достигает 8 кг.
Что известно о bluShift Aerospace?
Компания основана в 2014 году, в состав команды входит восемь человек, которые стремятся запускать крошечные спутники на полярные орбиты с побережья штата Мэн. Компания нацелена на заказчиков с наноспутниками, которые хотят большей гибкости или контроля над орбитами, выводы на которые могут быть недоступны при запусках SpaceX или Rocket Lab.
Для этой задачи bluShift планирует создать две большие суборбитальные ракеты под названием Stardust 2.0 и Starless Rogue, которые обеспечат до 6 минут невесомости для полезных нагрузок по цене запуска около 300 тысяч долларов. А уже орбитальная ракета под названием Red Dwarf будет выводить наноспутники массой до 30 кг на орбиту примерно по 60 тысяч долларов за килограмм.
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