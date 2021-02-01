Ракета bluShift Aerospace Stardust 1.0 отправилась в свой первый испытательный полет на малой высоте 31 января с площадки в Лаймстоун (штат Мэн). Небольшая Stardust 1.0 заявлена как первая в мире коммерческая ракета-носитель, которая работает на биотопливе.

Источник: Space

Как прошли испытания

Ракета не достигла космоса (она даже не преодолела высоту в одну милю), но пуск стал важным шагом для компании, которая стремится отправлять миссии с микроспутниками.

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Все прошло идеально. Ракета приземлилась именно там, где мы надеялись и где планировали. Лучше и быть не могло,

– сказал директор bluShift Саша Дери после запуска.

BluShift понадобилось несколько попыток для запуска Stardust 1.0. Старту 14 января помешала непогода. Затем в воскресенье из-за проблем с давлением в клапане окислителя ракета не взлетела, даже после зажигания твердого топлива. Вторая попытка примерно через 90 минут провалилась, поскольку воспламенитель ракеты не сработал, как планировалось. Помехой также стали отрицательные температуры и проблемы с сетью.

Но в третий раз, уже в середине дня, Stardust 1.0 взлетела со своей площадки на высоту около 1 220 метров, затем развернула парашют, чтобы приземлиться.

Запуск ракеты Stardust 1.0 видео:

О ракете Stardust 1.0

Stardust 1.0 – это очень маленькая ракета, работающая на твердом топливе биологического происхождения. Она будет служить испытательным снарядом при разработке будущих ракет bluShift, способных выводить на орбиту крошечные наноспутники. Высота ракеты составляет всего 6 метров, а вес полезной нагрузки достигает 8 кг.