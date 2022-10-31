Основатель Twitter Джек Дорси запустит новую соцсеть: какой она будет

Если вы уже начали искать альтернативу Twitter, опасаясь последствий управления Илона Маска, то Джек Дорси, в свое время основавший эту соцсеть, уже планирует создать новый сервис Bluesky. Он предложит кое-что интересное и оригинальное.

Неясно, когда Дорси начал работу над новым сервисом, но он уже находится в стадии закрытого бета-тестирования. В открытом доступе – "вскоре".

Интересно Илон Маск таки купил Twitter и объяснил, для чего ему эта соцсеть

Bluesky Social: что это будет

Пока известно, что новая соцсеть будет децентрализованной, а главной ее особенностью станет возможность переносить в нее аккаунты из других соцсетей.

Также в новой соцсети обещают возможность переносить данные между разными платформами, используя одно приложение.

Приложение пока тестируется в закрытом режиме, но скоро его выведут в общий доступ.

Американский предприниматель отмечает, что сервис будет отличать "высокая производительность", "алгоритмический выбор" и "взаимодействие". Детальнее об этом пока не говорят.

В блоге проекта объясняется, что новая социальная сеть будет полагаться на так называемый "AT Protocol", объединяющий идеи новейших децентрализованных технологий в простую, быструю и открытую сеть. Первую версию протокола создали еще весной, говорят разработчики.

Это конкурент для любой компании, которая пытается владеть фундаментальными основами социальных сетей,

– написал Джек Дорси в твиттере, когда его спросили, задумывалась ли Bluesky как прямой конкурент Twitter.

Дата полноценного запуска пока неизвестна. Неясно также, какой формат выбрали создатели. Будет ли это что-то похожее на твиттер с его ограничениями по символам или на фейсбук – не говорят.