Неясно, когда Дорси начал работу над новым сервисом, но он уже находится в стадии закрытого бета-тестирования. В открытом доступе – "вскоре".
Интересно Илон Маск таки купил Twitter и объяснил, для чего ему эта соцсеть
Bluesky Social: что это будет
- Пока известно, что новая соцсеть будет децентрализованной, а главной ее особенностью станет возможность переносить в нее аккаунты из других соцсетей.
- Также в новой соцсети обещают возможность переносить данные между разными платформами, используя одно приложение.
- Приложение пока тестируется в закрытом режиме, но скоро его выведут в общий доступ.
- Американский предприниматель отмечает, что сервис будет отличать "высокая производительность", "алгоритмический выбор" и "взаимодействие". Детальнее об этом пока не говорят.
- В блоге проекта объясняется, что новая социальная сеть будет полагаться на так называемый "AT Protocol", объединяющий идеи новейших децентрализованных технологий в простую, быструю и открытую сеть. Первую версию протокола создали еще весной, говорят разработчики.
Это конкурент для любой компании, которая пытается владеть фундаментальными основами социальных сетей,
– написал Джек Дорси в твиттере, когда его спросили, задумывалась ли Bluesky как прямой конкурент Twitter.
Дата полноценного запуска пока неизвестна. Неясно также, какой формат выбрали создатели. Будет ли это что-то похожее на твиттер с его ограничениями по символам или на фейсбук – не говорят.