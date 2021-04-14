Известно, что Lockheed Martin получила контракт на 2,9 миллиона долларов на разработку корабля для программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), а General Atomics – 22,2 миллиона на разработку небольшого ядерного реактора, который ляжет в основу ракеты.

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DARPA хочет испытать ядерную установку, в которой ядерный реактор в ракете используется для нагрева топлива и вывода корабля за пределы низкой околоземной орбиты. В основе ракетных двигателей обычно лежат химические (двигатели обычных ракет) или электрические (ЭРД в спутниках и космических аппаратах) системы. Агентство заявило, что в обоих случаях есть свои недостатки, а ядерная силовая установка может иметь преимущества обоих: мощность химических двигателей и эффективность электрических.

Когда DARPA ожидает получить атомный ракетный двигатель

В заявлении агентства сказано, что оно хочет провести орбитальные испытания такого космического корабля с ядерной установкой уже в 2025 году. Как отметил управляющий программы DRACO майор Натан Грейнер, Blue Origin, Lockheed Martin и General Atomics продемонстрировали возможности для разработки и развертывания передовых систем реакторов, двигателей и космических кораблей. Первый этап DRACO продлится 18 месяцев.

Blue Origin рада поддержать DARPA в разработке концепций космических аппаратов для этой важной технологической области,

– сообщил журналистам старший вице-президент компании по программам перспективного развития Брент Шервуд.

Это один из многих контрактов, заключенных Blue Origin с момента основания исполнительным директором Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Аэрокосмическое предприятие, которое хочет сделать революцию в космическом туризме и колонизировать Солнечную систему, в 2020 году заключило три контракта с NASA включительно с выполнением миссий и запуском спутника с помощью частично многоразовой тяжелой ракеты New Glenn.