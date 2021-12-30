Договор о совместных исследованиях и разработках (Cooperative research and development agreement, CRADA) американскими военными был подписан еще 17 декабря 2021 года, но известно о нем стало только сейчас. В рамках соглашения Blue Origin будет исследовать доставку собственными ракетами грузов и людей в другие уголки мира.

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Макет ракеты Blue Origin New Glenn / Фото Geek Wire

Подробнее о соглашении между Blue Origin и военными

Следует отметить, что подобный договор был подписан в 2020 году и со SpaceX, ведь их Starship прекрасно подходит для быстрой доставки в любое место на планете грузов и людей. Теперь к соглашению присоединилась и космическая компания Джеффа Безоса. Также ранее договор был подписан с компанией Exploration Architecture Corp (XArc).

Согласно условиям CRADA, компании-участники берут на себя обязательства делиться результатами своих исследований, наработок и прочего. Но власть не берет на себя обязательства покупать что-то из этого. Вероятно, такое решение должно побудить конкуренцию и повышение качества и оригинальности идей и разработок, а военные выберут лучшие варианты.

В Министерстве обороны США уверены, что программа "грузовых ракет" – это очень перспективное развитие технологий, ведь предоставит стратегическое преимущество США. Фактически, военные смогут доставить любой груз или, например, группу солдат в любое место на Земле за считанные часы при условии готовности транспорта (корабля). На 2022 финансовый год ВВС США планируют выделить 47,9 миллиона долларов на такие исследования и демонстрацию технологий.