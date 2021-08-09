Blue Origin задерживает поставку двигателей для новой американской ракеты

Илон Маск ударными темпами строит Starship и готовит его к орбитальному полету. В то же время его компания SpaceX прочно держится на рынке космических запусков благодаря ракете-носителю Falcon 9 и кораблю Dragon. А вот у компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, дела идут не так хорошо.

Джеффа Безоса часто позиционируют как главного конкурента Илона Маска. Однако неясно, в чем именно конкурируют два миллиардера, ведь успехи компании Blue Origin сомнительные на фоне деятельности SpaceX. Тяжелую ракету-носитель New Glenn видно только в анимированных роликах, до орбиты Blue Origin до сих пор не долетела, а "месячный контракт" NASA отдала SpaceX. С двигателями ВЕ-4 дело несколько лучше, но не на много.

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Двигатель компании Blue Origin ВЕ-4: смотреть видео онлайн

"Джефф, где двигатели?"

Джефф Безос еще в 2014 году договорился с конкурентом SpaceX на рынке космических запусков – компанией United Launch Alliance (ULA). Эта компания является совместным предприятием двух титанов промышленности – Lockheed Martin Space и Boeing.

Сущность договора заключалась в том, что компания Blue Origin обязывалась заняться поставкой своих жидкотопливных ракетных двигателей ВЕ-4, которые должны быть установлены на новой ракете ULA Vulcan Centaur. Такая коллаборация возникла после того, как с подачи Илона Маска было запрещено поставки российских двигателей РД-180, которые и должны были в первую очередь устанавливаться на "Вулкане".

И уже 2021 год, а двигателей ВЕ-4 ULA до сих пор не получила.

"Джефф, где двигатели?" – такое прозвище придумали для Джеффа Безоса пользователи сети.

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Что говорят в ULA

Генеральный директор United Launch Alliance Тони Бруно также сказал, что "двигатели опаздывают". Но одновременно с этим он настроен оптимистично и ожидает, что первые двигатели компания получит уже в конце 2021 года.

Почему они (двигатели ВЕ-4, – Техно 24) опаздывают? Они опаздывают, потому что им нужно больше времени на прохождение программы испытаний и им нужно больше времени на создание производственных (серийных, – Техно 24) двигателей, чем они планировали,

– говорит Тони Бруно.

Несколько двигателей ВЕ-4 проходят предквалификационные испытания.

Еще 2 двигателя собираются на предприятии Blue Origin в штате Вашингтон. Эти двигатели даже не будут проходить предквалификационные испытания. Вероятно, что их "прожгут" на своде и затем отправят в ULA.

Также Бруно надеется на то, что "не окажется серьезных проблем с двигателями, которые требуют серьезного изменения конструкции".

И Vulcan вместе с двигателями ВЕ-4 не сможет улететь в 2022 году, как планировалось изначально. Свидетельством тому является то, что ULA попросила Космические силы США заменить ракету-носитель Vulcan на старенький Atlas-5 (на российских двигателях) в миссии, которая должна состояться в конце 2022 года.

Поэтому, когда именно Vulcan Centaur и двигатели ВЕ-4 будут готовы – неизвестно. Вероятнее всего, что первый запуск состоится не раньше конца 2023 года.