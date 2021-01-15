Ракетная компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, вновь успешно провела тест своей ракеты New Shepard, сделав еще один шаг на пути к запуску людей в космос. В 14-м полете испытали многоразовый ракетный ускоритель, который возвращается на площадку после выполнения задания, и обновленную пассажирскую капсулу.

Ракету New Shepard создают для суборбитальных полетов, в которых космические туристы смогут взглянуть на Землю и испытать на себе микрогравитацию. Ракета стартовала из Западного Техаса около 19:20 по киевскому времени в четверг, пишет CNET.

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Что известно

Обновления пассажирской капсулы включают улучшение экологических характеристик, таких как акустика и регулировка внутренней температуры, панели индикации экипажа и динамики с микрофоном и кнопкой разговора на каждом сиденье. Миссия также проверила ряд систем связи и предупреждения астронавтов. В капсуле шесть сидений, в том числе одно, занятое Манекеном Скайуокером.



Вид пассажирская капсула New Shepard внутри / Фото CNET

После запуска через некоторое время капсула экипажа отделилась и продолжила движение к границе космоса. В то время ракета-носитель вернулась для осуществления вертикальной посадки примерно в двух милях от места старта. После этого через несколько минут Манекен Скайуокер в модернизированной капсуле для экипажа приземлился с помощью парашютов. На все это ушло всего около 10 минут с момента запуска до мягкой посадки капсулы.

New Shepard capsule landed at about T+10 min 9s pic.twitter.com/neVDdeF5HV — Jonathan McDowell (@planet4589) January 14, 2021

Первый полет New Shepard состоялся более пяти лет назад. После него совершили первую вертикальную посадку. К сожалению, работа Blue Origin по отправке первого туриста в космос идет медленнее, чем компания изначально надеялась.

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