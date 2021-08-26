Blue Origin снова запускает суборбитальный корабль без экипажа: все что нужно знать о запуске

Компанию Джеффа Безоса Blue Origin борется за возможность доставлять людей на Луну для NASA, планирует обеспечивать новейшими двигателями BE-4 конкурента SpaceX компанию United Launch Alliance (ULA), строит свою тяжелую ракету New Glenn.Но пока единственный проект, который был завершен-это New Shepard, который 26 августа 2021 года снова успешно запустили.

В рамках миссии NS-17 в суборбитальный непилотируемый полет отправиться ступень New Shepard 3 (NS3). Для него это будет уже восьмой старт и посадка. К ступени прикреплена суборбитальная капсула Crew Capsule 2.0, которая не предназначена для пребывания в ней людей. Цель полета – сугубо научная.

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Запуск New Shepard в рамках миссии NS-17: Смотреть видео онлайн

Полезная нагрузка в миссии NS-17

В рамках миссии на борту капсулы Crew Capsule 2.0 будет находиться 18 единиц коммерческой полезной нагрузки. 11 из них спонсируются NASA. Например, будут испытаны датчики изменения уровня топлива в условиях невесомости и вновь протестируют устройство для сбора жидкости (Liquid Acquisition Device).

Также на New Shepard будут расположены демонстрационные технологии, которые должны протестировать во время полета.

Навигационный доплеровский лидар.

Компьютер посадки.

Эти устройства тестируются для использования в будущих лунных миссиях. Обе технологии должны улучшить посадку на поверхность спутника и с максимальной точностью определять скорость, ориентацию и позицию космического корабля в пространстве во время приземления.

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Какие успехи у Blue Origin

На фоне успехов SpaceX успехи компании Джеффа Безоса выглядят сомнительно.

Например, тяжелая ракета-носитель New Glenn должна была полететь в 2021 году. Но первый запуск перенесли на конец 2022 года. В то же время нет никаких новостей о том, как продвигается работа над новейшей ракетой. Поэтому возникает впечатление, что старт в 2022 году-маловероятен.

Наряду с этим существуют и проблемы с двигателями BE-4, которые должны использоваться не только на будущей ракете New Glenn, но и на ракете-носителе компании United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Но из-за задержки в поставке ULA вынуждена дальше использовать ракету Atlas V, на которой установлены российские двигатели РД-180.

Не лучше ситуация и с Луной. Blue Origin в составе National Team проиграла конкурс NASA, которая предпочла SpaceX. Но Blue Origin Джеффа Безоса подала жалобу в Счетную палату США и действие контракта со SpaceX приостановили.

Жалобу отклонили, но владелец "Амазону" не сдался, а решил продолжать бороться за "месячный контракт". Поэтому подал в суд на NASA.

Чем бы эта "лунная война" не закончилась, но она точно задержит высадку человека на поверхность спутника.