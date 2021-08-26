Blue Origin снова запускает суборбитальный корабль без экипажа: все что нужно знать о запуске
Источник:24 канал
Компанию Джеффа Безоса Blue Origin борется за возможность доставлять людей на Луну для NASA, планирует обеспечивать новейшими двигателями BE-4 конкурента SpaceX компанию United Launch Alliance (ULA), строит свою тяжелую ракету New Glenn.Но пока единственный проект, который был завершен-это New Shepard, который 26 августа 2021 года снова успешно запустили.
В рамках миссии NS-17 в суборбитальный непилотируемый полет отправиться ступень New Shepard 3 (NS3). Для него это будет уже восьмой старт и посадка. К ступени прикреплена суборбитальная капсула Crew Capsule 2.0, которая не предназначена для пребывания в ней людей. Цель полета – сугубо научная.
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Запуск New Shepard в рамках миссии NS-17: Смотреть видео онлайн
Полезная нагрузка в миссии NS-17
В рамках миссии на борту капсулы Crew Capsule 2.0 будет находиться 18 единиц коммерческой полезной нагрузки. 11 из них спонсируются NASA. Например, будут испытаны датчики изменения уровня топлива в условиях невесомости и вновь протестируют устройство для сбора жидкости (Liquid Acquisition Device).
Также на New Shepard будут расположены демонстрационные технологии, которые должны протестировать во время полета.
- Навигационный доплеровский лидар.
- Компьютер посадки.
Эти устройства тестируются для использования в будущих лунных миссиях. Обе технологии должны улучшить посадку на поверхность спутника и с максимальной точностью определять скорость, ориентацию и позицию космического корабля в пространстве во время приземления.
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Какие успехи у Blue Origin
На фоне успехов SpaceX успехи компании Джеффа Безоса выглядят сомнительно.
- Например, тяжелая ракета-носитель New Glenn должна была полететь в 2021 году. Но первый запуск перенесли на конец 2022 года. В то же время нет никаких новостей о том, как продвигается работа над новейшей ракетой. Поэтому возникает впечатление, что старт в 2022 году-маловероятен.
- Наряду с этим существуют и проблемы с двигателями BE-4, которые должны использоваться не только на будущей ракете New Glenn, но и на ракете-носителе компании United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Но из-за задержки в поставке ULA вынуждена дальше использовать ракету Atlas V, на которой установлены российские двигатели РД-180.
- Не лучше ситуация и с Луной. Blue Origin в составе National Team проиграла конкурс NASA, которая предпочла SpaceX. Но Blue Origin Джеффа Безоса подала жалобу в Счетную палату США и действие контракта со SpaceX приостановили.
- Жалобу отклонили, но владелец "Амазону" не сдался, а решил продолжать бороться за "месячный контракт". Поэтому подал в суд на NASA.
- Чем бы эта "лунная война" не закончилась, но она точно задержит высадку человека на поверхность спутника.