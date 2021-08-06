Безос против Маска: Blue Origin пытается подорвать репутацию проекта Starship

Космическая компания Blue Origin Джефф Безос по-прежнему критикует решение NASA предоставить SpaceX Илона Маска единственный контракт на создание корабля для высадки астронавтов на Луну. Blue Origin называет отправку людей на Луну с помощью Spaceship "чрезвычайно сложным и высокорисковым" мероприятием.

Что Безоса не устраивает в проекте SpaceX

Пожалуй первое, что мучает Безоса, это само существование SpaceX и ее успех. Blue Origin заявляет, что в Spaceship используется беспрецедентное количество технологий и разработок, которые не будут испытаны до того, как Spaceship приземлится на Луне.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Напомним, что в минувшую пятницу Счетная палата правительства США отклонила протест Blue Origin по поводу того, что NASA заключило со SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов в рамках программы Human Landing System, целью которой является высадка людей на Луну. Blue Origin сказала, что решение NASA препятствует лидерству США в космической отрасли. Компания также заявляет, что NASA способствует несправедливой конкуренции.

Что требует Blue Origine

Компания Джефф Безос хочет, чтобы NASA заключило второй контракт в рамках программы Human Landing System. Аэрокосмическое агентство не отрицает такой возможности, однако предполагается, что сумма следующих контрактов не будет превышать 45 миллионов долларов.

Blue Origin показала инфографику в которой сосредоточилась на сравнении лунного посадочного модуля, похожего на предыдущие американские посадочные модули, и подход SpaceX с использованием специальной версии Starship.



Инфографика Blue Origin / Фото Blue Origin

Кроме критики сложности Starship, Blue Origin отмечает, что объект SpaceX в Техасе никогда не выполнял орбитальные запуски.

Blue Origin провела дополнительные технические сравнения, отметив, что план SpaceX требует более десяти запусков Starship, чтобы сделать одну посадку на Луну, а также дозаправки на орбите, что ранее не выполнялось.

Наконец, Blue Origin сравнила высоту выходных люков для астронавтов. В Starship люк расположен на высоте 38 метров и требует использования лифта. У посадочного модуля Blue Origin люк расположен на высоте чуть менее 10 метров, и для спуска астронавтов можно использовать простую лестницу.

Одно сравнение, которое не сделала Blue Origin, касается стоимости.

Интересно, что компания Безоса обходит тот факт, что SpaceX осуществила более сотни успешных орбитальных запусков с помощью ракет Falcon 9, а сама Blue Origin до сих пор не осуществила ни одного.

Напомним, что NASA заявило, что стоимость стала ключевым фактором при выборе победителя. Компания Маска предложила свои услуги за 2,9 миллиарда долларов, тогда как Blue Origin запросила 5,99 миллиарда.

Интересно Netflix снимет документальный сериал о SpaceX и миссию Inspiration4

Стоит также напомнить, что компания Безоса представила лунный посадочный модуль Blue Moon в мае 2019 года. Blue Origin заявила, что он полностью построен на основе проверенных систем и технологий, используемых в аэрокосмической отрасли.