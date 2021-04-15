Ракета New Shepard высотой с пятиэтажное здание стартовала с испытательного полигона Blue Origin в штате Техас. Она развила максимальную скорость 3596 км/ч. После отделения капсула с манекеном "Скайуокером" продолжила подъем до отметки в 107 км над уровнем моря, а ракета-носитель взлетела на 106 км

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Полет и посадка New Shepard

Ракета New Shepard отправилась обратно к Земле и снова включила единственный двигатель BE-3, который помог ракете опуститься на посадочную площадку примерно в трех км от старта. Тем временем капсула почти три минуты провела в невесомости на границе космоса, после чего, примерно через 10 минут после старта, вернулась обратно, раскрыв комплект из трех парашютов.

Полет New Shepard: смотрите видео

Миссия NS-15 была, по словам компании, проверкой перед полетом астронавтов. Команда из четырех директоров Blue Origin надела скафандры и отрепетировала ряд стандартных предполетных процедур на стартовом столе. Они поднялись на башню, погрузились в капсулу, закрыли люк и связались с центром управления. За 15 минут до старта они покинули площадку.

Blue Origin не сообщает, когда именно ждать первого пилотируемого запуска во время пресс-конференции представители компании заявили лишь, что это произойдет "скоро". Изначально Blue Origin ориентировалась на начало коммерческих полетов к концу 2020 года.