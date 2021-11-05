Blue Origin проиграла суд с NASA и SpaceX: Илон Маск потроллил Джеффа Безоса в твиттере

Аэрокосмическая компания Blue Origin мультимиллиардера Джеффа Безоса проиграла судебный процесс против Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Компания Безоса подала в суд за то, что NASA заключило эксклюзивный контракт на создание посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну с его конкурентом – компанией SpaceX Илона Маска.

Почему Blue Origin и NASA судились из-за SpaceX

В начале года NASA заключило контракт со SpaceX в рамках программы Human Landing System. По контракту SpaceX должна построить к 2024 году аппарат, который высадит на Луну американских астронавтов в рамках миссии "Артемида".

Интересно Сенат требует, чтобы NASA выбрало вторую компанию для обеспечения высадки на Луну

Этому контракту предшествовал конкурс в котором помимо SpaceX участвовала Blue Origin в составе National Team и компания Dynetics. Все они должны были подготовить собственные проекты транспортных средств для высадки на Луну.

Перед заключением контракта агентство сообщило, что выберет две компании для строительства модуля. Но потом, неожиданно для всех, заключило контракт лишь со SpaceX, которая запросила на разработку своего космического корабля Starship меньше всего — 2,9 миллиарда долларов.

В свою очередь Blue Origin запросила 5,9 миллиарда долларов за разработку корабля Blue Moon. И несмотря на то, что Джефф Безос затем предложил скидку на 2,0 миллиарда, пообещав покрыть расходы за свой счет, NASA не изменило своего решения.

Выбор в пользу одной компанию вместо двух NASA объяснило недостаточным финансированием лунной программы. Космическое агентство запросило у правительства в этом году для своей программы по высадке человека на Луну 3,2 миллиарда долларов, но Конгресс США выделил лишь 850 миллионов. Из-за нехватки финансирования NASA решило остановиться на компании, которая предложила самый доступный вариант.

Протест Blue Origin

Компанию Джеффа Безоса такое решение NASA не удовлетворило, несмотря на то, что проект, который она разработала, требовал существенно большего финансирования. Сперва Blue Origin подала жалобу в Счетную палату США, а после ее отклонения обратилась в суд.

Такие шаги Blue Origin существенно сдвинули сроки реализации проекта, поскольку контракт NASA со SpaceX был заморожен на момент рассмотрения жалоб и судебного заявления, а следовательно SpaceX не могла выполнять никаких работ в рамках соглашения.

Судебные требования Blue Origin

В исковом заявлении, поданном в Суд по федеральным претензиям США Blue Origin сообщила, что "пытается устранить недостатки в процессе закупок проекта Human Landing System, реализуется NASA".

Компания Безоса, заявила, что по-прежнему убеждена в существовании "фундаментальных проблем" с решением NASA и в том, что Счетная палата не способна разрешить спор из-за "ограниченной юрисдикции".

Судебные слушания назначили на 14 октября, а NASA заявило, что прекращает работы со SpaceX до 1 ноября – именно к тому времени должно было завершиться судебное разбирательство.

Решение суда по делу Blue Origin, NASA и SpaceX

Судья Ричард Гертлинг, занимающийся делом федерального суда, в четверг 4 ноября постановил, что ходатайство Blue Origin о вынесении решения в ее пользу было отклонено.

Компания Безоса в своем заявлении утверждала, что NASA проигнорировала требования безопасности, выбрав SpaceX для заключения контракта почти на 4 миллиарда долларов на разработку технологии высадки людей на Луну.

Не пропустите "Орбитальный тренд": компания Джеффа Безоса тоже собирается строить орбитальную станцию

Илон Маск потроллил Джеффа Безоса в Твиттере

После судебного рассмотрения дела и проигрыша Blue Origin, глава компании Джефф Безос заявил в своем твиттере, что Blue Origin будет уважать отклонение судом США его протеста против контракта SpaceX и NASA даже несмотря на то, что это решение не соответствует желанию компании.

Глава компании SpaceX Илон Маск же посмеялся со своего коллеги после проигрыша Blue Origin в суде. Он опубликовал мем с персонажем научно-фантастического фильма Судья Дредд и подписью "Вас осудили".



Изображение, которое опубликовал Илон Маск / Фото @elonmusk