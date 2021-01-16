После успешного испытания в рамках миссии NS-14 частная космическая компания Blue Origin планирует отправить в суборбитальный полет первых туристов на своей ракете уже в апреле.

В ходе последнего успешного испытательного полета NS-14 была проверена обновленная ракета-носитель New Shepard и модернизированная пассажирская капсула, сообщает 24 канал.

Интересно Blue Origin успешно испытала ракету New Shepard и обновленную пассажирскую капсулу

Испытания ракеты New Shepard

Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на своих информаторов, NS-14 – первый из двух запланированных полетов стабильной конфигурации перед полноценным запуском. Стабильная конфигурация означает, что компания не планирует вносить серьезных изменений в конструкцию ракеты и капсулы.

Кроме того, Blue Origin планирует совершить второй испытательный полет в течение шести недель, ближе к концу февраля. А первый пуск с людьми на борту – еще через шесть недель после этого или в начале апреля. По информации источников, следующий полет Blue Origin, NS-15, будет включать в себя испытания погрузки и разгрузки экипажа.

Новый график New Shepard с запусками через 1,5 месяца амбициозен. Предыдущий полет NS-13 состоялся в октябре, а до этого была длительная задержка с сентября из-за проблем с электропитанием.

О ракете New Shepard

Ракета New Shepard предназначена для доставки людей на высоту более 100 километров. На сегодняшний день Blue Origin успешно запускала New Shepard 14 раз и 13 раз подряд приземляла ускорители.

Всего компания построила четыре ускорителя для New Shepard, четвертый из которых был запущен в рамках NS-14 впервые. Третья ракета совершила семь полетов подряд и будет использоваться для запуска исследовательских грузов в условиях микрогравитации для NASA и других заказчиков. New Shepard – полностью автономная система, не рассчитанная на ручное управление.

Ракета New Shepard совершит следующий тестовый полет через шесть недель

Миссия NS-14 включала в себя ряд обновлений капсулы, в том числе аудиосистему Push-to-Talk для общения космонавтов с центром управления полетом, новую панель системы оповещения экипажа на каждом сидении, мягкую обшивку стен, системы шумоподавления, контроля состояния воздуха и влажности.

План первого туристического полета в космос

Пассажирская капсула проводит несколько минут в условиях микрогравитации, прежде чем вернуться на Землю. В ней есть большие окна, через которые пассажирам открывается вид планеты со стороны. И ракеты, и капсулы многоразовые: ускорители возвращаются на посадку вертикально, а капсулы приземляются с помощью парашютов.



Как будет проходить полет New Shepard с туристами на борту