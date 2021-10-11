Blue Origin перенесла второй туристический полет корабля New Shepard: новая дата и причины

Аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, объявила о переносе второго пилотируемого суборбитального полета на корабле New Shepard, который должен был состояться 12 октября. Следующая попытка осуществить пуск корабля с экипажем на борту состоится 13 октября.

Как отмечается в сообщении опубликованном в официальном твиттере Blue Origin, туристический полет New Shepard перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды.

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В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск миссии NS18 на среду, 13 октября,

– говорится в сообщении.

Поэтому запуск корабля New Shepard пока запланирован на 13:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени).

Кто полетит в космос в этот раз

Согласно открытой информации, членами экипажа суборбитального корабля станут:

вице-президент по операциям New Shepard в Blue Origin Одри Пауэрс ;

; бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs Крис Бошуайзен ;

; соучредитель компании Medidata Глен де Ври ,

, а также 90-летний канадский актер Уильям Шэтнер, сыгравший капитана Кирка в фильмах и сериале "Звездный путь".

Как пройдет полет

Полет продлится около 11 минут, в течение которых капсула с экипажем должна подняться на высоту более 100 километров над поверхностью Земли. В невесомости космические туристы проведут около трех минут, после чего вернутся на поверхность Земли.